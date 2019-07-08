Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi
17 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti
Ukrayna
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:52
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'i Belarus
'un başkenti Minsk'te Kırım
ve Donbas'ı görüşmeye davet etti.
Başkan Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın diplomatik formatları reddetmediğini vurguladı.
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