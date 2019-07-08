Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi
Son Dakika Dünya Haber

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi

17 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti.

Başkan Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın diplomatik formatları reddetmediğini vurguladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:52 
Vladimir Putin, Belarus, Ukrayna, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! Selfie çekmek isteyen Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe kapıldı ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:10:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]