Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz - Son Dakika
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Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz

30.09.2022 16:50
Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.

Yermak, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşma için Moskova'da düzenlenen imza töreni sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Luhansk, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz - Son Dakika

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