Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi

EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Ukrayna, Bükreş Arena Nationala'da Kuzey Makedonya'yla karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Ukrayna gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Andriy Yarmolenko ve 34. dakikada Roman Yaremchuk attı. Makedonya'da Ezgjan Alioski, 57. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak penaltı dönüşünde topu tamamlayarak ağları havalandırdı. Ukrayna'da ise Ruslan Malinovskyi 83. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu sonucun ardından Ukrayna puanını 3'e yükseltti. Makedonya ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı. Ukrayna gruptaki son maçında Avusturya ile karşılaşacak. Makedonya ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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