Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor

25.02.2022 04:33

- Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

- Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor

KİEV - Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

Rusya ordusunun Ukrayna'ya saldırıları tüm gündür aralıksız devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın, Harkov, Odessa ve Sumi kentletine saldırıları yoğunlaştırırken, Ukrayna askerleri de bu saldırılara aynı derecede yanıt veriyor. Akşam saatlerinde Rus ordusu birçok kente havadan ve karadan operasyonlar düzenlerken, birçok asker ve sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti. Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu. Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı. Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı. Kentte hala çatışmalar devam ederken diğer kentlerde de çatışmaların dozunun arttığı öğrenildi.

Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor
Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor
Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor

YORUMLAR
500
Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı Avrupa Konseyi, Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendirecek Avrupa Konseyi, Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendirecek

Ukrayna, Rusya, Sumi, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 05:01:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement