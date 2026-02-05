Ukrayna-Rusya Savaş Esiri Takası Sağlandı - Son Dakika
Politika

Ukrayna-Rusya Savaş Esiri Takası Sağlandı

05.02.2026 14:50
Ukrayna ve Rusya, 314 savaş esirinin değişimi üzerinde anlaşma sağladı. Görüşmeler devam edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Ukrayna ve Rusya müzakere ekipleri, 314 savaş esirinin değişimi üzerinde anlaşma sağladı. Bu son beş ayda gerçekleştirilen ilk takas anlaşması" dedi.

Ukrayna'da barış arayışları çerçevesinde Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ikinci turu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılıyor. ABD heyetinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelere ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Witkoff, "Bugün ABD, Ukrayna ve Rusya heyetleri, 314 savaş esirinin değişimi üzerinde anlaşma sağladı. Bu, son 5 ayda gerçekleştirilen ilk takas anlaşması oldu. Bu sonuç, ayrıntılı ve verimli geçen barış görüşmeleri sonucunda elde edildi" dedi.

"Görüşmeler devam edecek"

Witkoff açıklamasında, "Önümüzde yapılması gereken önemli işler bulunsa da bunun gibi sürdürülen adımlar diplomatik angajmanın somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarında ilerleme sağlandığını gösteriyor. Görüşmeler devam edecek ve önümüzdeki haftalarda daha fazla ilerleme sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, "Görüşmelere ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve bu uzlaşıyı mümkün kılan liderliği nedeniyle Başkan Donald J. Trump'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Rusya ve Ukrayna'nın uzun bir aradan sonra ilk kez doğrudan temas kurdukları üçlü görüşmelerin ilk turu, 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Abu Dabi'de ABD, Ukrayna ve Rusya'dan heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşmelerin dün başlayan ikinci turu kapsamında ilk gün görüşmelerinin ardından Ukrayna tarafı, görüşmeleri somut ve verimli olarak tanımlamıştı. Rus tarafı da bugün görüşmelerin ikinci günü başlamadan önce yapılan açıklamada Ukrayna ile barış görüşmelerinde gelişme ve olumlu ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

