Söz konusu bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiğini aktaran Gaidai, "Evet, şimdi resmileşti, Luhansk bölgesinin işgalden kurtarılması başladı. Birkaç yerleşim yeri Rus ordusundan çoktan kurtarıldı ve orada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şimdiden Ukrayna bayrağını dalgalandırıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin askerleri, Herson bölgesindeki Mala Oleksandrivka'yı kontrol altına aldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Luhansk, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir köyde daha yeniden kontrolü sağladı - Son Dakika

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