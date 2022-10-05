Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir köyde daha yeniden kontrolü sağladı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir köyde daha yeniden kontrolü sağladı

05.10.2022 20:36
Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir köyde daha yeniden kontrolü sağladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşın başlangıcında kontrolü altına aldığı Herson bölgesine bağlı Mala Oleksandrivka köyünde tekrar kontrolü sağladığı duyuruldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşın başlangıcında kontrolü altına aldığı Herson bölgesine bağlı Mala Oleksandrivka köyünde tekrar kontrolü sağladığı duyuruldu.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin askerleri, Herson bölgesindeki Mala Oleksandrivka'yı kontrol altına aldı." ifadesine yer verildi.

Görüntülü mesajın da yer aldığı paylaşımda, Ukraynalı askerlerin yerleşimde Ukrayna bayrağını açtıkları da görüldü.

"Luhansk bölgesinin işgalden kurtarılması başladı"

Luhansk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergei Gaidai, kendi Telegram hesabından, Ukrayna ordusunun Donbas'ta Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinde yeniden kontrolün sağlanması için harekete geçtiğini bildirdi.

Söz konusu bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiğini aktaran Gaidai, "Evet, şimdi resmileşti, Luhansk bölgesinin işgalden kurtarılması başladı. Birkaç yerleşim yeri Rus ordusundan çoktan kurtarıldı ve orada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şimdiden Ukrayna bayrağını dalgalandırıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Luhansk, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir köyde daha yeniden kontrolü sağladı - Son Dakika

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