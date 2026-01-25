Ukrayna Üçlü Müzakereleri Abu Dabi\'de Devam Edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna'ya ilişkin üçlü müzakerelerin gelecek hafta Abu Dabi'de devam edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de iki gün süren üçlü müzakerelerle ilgili sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü müzakerelerin gelecek hafta Abu Dabi'de devam edeceğini açıkladı. Görüşmelerin yapıcı geçtiğini ifade eden Witkoff, Trump yönetiminin çözüm arayışında kararlı olduğunu belirtti.