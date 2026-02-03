Ukrayna'ya Geniş Çaplı Rus Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ukrayna'ya Geniş Çaplı Rus Saldırısı

03.02.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus güçleri Ukrayna'nın enerji altyapısına gece yarısı saldırdı, 9 yaralı, 1.170 apartmana ısınma yok.

KİEV, 3 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Enerji Bakanı Denis Şmıhal, Rus güçlerinin gece yarısı Ukrayna'nın enerji altyapısına geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Şmıhal salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin 8 bölgesini hedef alan saldırılarda termik santraller, kombine ısı ve elektrik santralleri ile konutların zarar gördüğünü belirtti.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK, Ekim 2025'ten bu yana tesislerine düzenlenen dokuzuncu saldırının, termik santrallerdeki ekipmanlara ciddi hasar verdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke genelindeki saldırılarda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkente yönelik saldırıda iki kişinin yaralandığını, beş ayrı bölgede ise konutların ve konut dışı binaların hasar gördüğünü ifade etti. Kliçko, saldırıların ardından Kiev'deki 1.170 apartmanın ısınmasız kaldığını da sözlerine ekledi.

Odesa Valisi Oleh Kiper, bölgeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonrası 50.000'den fazla kişinin yaşadığı hanelere elektrik verilemediğini bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 450 İHA ile 71 hipersonik, balistik ve seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin ise 412 İHA ve 38 füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Ukrayna, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Geniş Çaplı Rus Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:25:06. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'ya Geniş Çaplı Rus Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.