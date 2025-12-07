Ukrayna'ya Rus Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Ukrayna'ya Rus Saldırıları Devam Ediyor

07.12.2025 14:17
Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 1600 İHA ve birçok füze ile saldırdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine 1600'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya bu gece 5 füze ve 240'tan fazla İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Ülkesinin farklı bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Maalesef, Slovyansk'ta ve Çernigiv bölgesinde ölenler var." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1600'den fazla İHA, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füze ile saldırı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, bu tür saldırıları önlemek için müttefikler ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya fırlattığı 4 füze düşürüldü, 175 İHA ise imha edildi veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

