Ula'da Kuşaklar Bocce ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ula'da Kuşaklar Bocce ile Buluştu

Ula\'da Kuşaklar Bocce ile Buluştu
20.01.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde bocce etkinliği, 7'den 70'e tüm yaş gruplarını bir araya getirdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen bocce etkinliği, 7'den 70'e her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Gençler ve yaşlıların aynı sahada ter döktüğü etkinlikte, sporun kuşaklar arası köprü kurma gücü vurgulandı.

Ula Kaymakamlığı koordinesinde, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, ilçede büyük ilgi gördü. "Kuşaklar Bocce Sahasında Buluştu" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar, gençler ve yetişkinler bir araya gelerek bocce sporunun inceliklerini öğrendi. Sahada sergilenen tatlı rekabet, yerini kısa sürede sosyal bir kaynaşmaya bıraktı. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir misyon taşıdığını belirtti. Yetkililer yaptıkları açıklamada "Sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğe sunduğu katkı yok sayılamaz. Bu tür etkinliklerle her yaştan vatandaşımızın spora erişimini artırmayı ve bocce gibi her yaş grubuna hitap eden branşları yaygınlaştırarak sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür ederek, farklı kuşakların bir araya geldiği bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını talep etti. İlçe Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine, yıl boyunca farklı branşlarda sportif ve sosyal etkinliklerin kesintisiz devam edeceği müjdesini verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muğla, Spor, Ula, Son Dakika

Son Dakika Spor Ula'da Kuşaklar Bocce ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:18:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ula'da Kuşaklar Bocce ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.