Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı - Son Dakika
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Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

7 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulu'nda açılan ve 17 kursiyerin katıldığı kursta müdürlüğümüz hayvan yetiştiriciliği öğretmenimiz Egemen Tuncay tarafından eğitim verilecektir. Kursumuz 3 Mart'a kadar devam edecek, 104 saat sürecek." diye konuştu.

Coşgun, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi, Yenikarahisar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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