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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı

24.12.2021 11:50
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos 5 köprüsünün açılışına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos 5 köprüsünün açılışına katıldı. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımlarından bahsederken, milleti dolarla, avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine millet verdiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Devrek-Zonguldak Ayrımı - Karabük Yolu'nun 24üncü kilometresinde Filyos Çayı geçişini sağlayan ve yapımı tamamlanan Filyos-5 Köprüsü'nün açılışına katıldı. Toplam 773 metre uzunluğa sahip karayolu bağlantısı olan köprünün 186 metre ve 13 metre genişliğinde olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu "Filyos 5 Köprüsü'nü yeniden inşa etmemizdeki en önemli amaçlardan biri de Karabük - Zonguldak arasındaki yol güvenliğini ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmaktı. Bunu da sağlamış olduk" dedi.

KARABÜK'E 2,5 MİLYAR YATIRIM

2003 yılından bu yana Karabük'ün ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2.5 Milyar Lira yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu şu bilgileri verdi: "1993-2002 yılları arasında sadece karayollarına 179 milyon Lira harcama yapılmışken bu tutarı %1187 artışla 2 milyar 303 milyon TL'ye ulaştırdık. 2003 yılına kadar sadece 7 km bölünmüş yolu vardı, 116 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yolu hiç yoktu 168 km BSK kaplama yaptık. 75 km tek yol iyileştirmesi yaptık. Bin 400 metre uzunluğunda 5 adet tek tüp tünel açtık. 2 bin 390 metre uzunluğunda 39 adet köprü inşa ettik. 2 bin 202 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik."

"ADETA TOPYEKÜN BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Konuşmasında Türkiye'nin büyüme hedefleri ve dövizde yaşanan artış sonrasındaki gelişmelere değinen Bakan Karaismailoğlu " Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük ulaştırma projesini hayata geçirerek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Milleti dolarla, avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine millet verdi. Çünkü hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor diye. Bu yılın ilk çeyreğinde %7,4, ikinci çeyreğinde %22 ve üçüncü çeyreğinde %7,4 büyümeye imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift haneli rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettikleri payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize %50'nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız. Son aylarda döviz kurları üzerinden ülkemiz ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynandı. Adeta top yekün bir saldırı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması, Türk lirasının değerini artırırken, piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Millet-devlet iş birliğiyle kalkınacağız, güçleneceğiz ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız! Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz."

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı

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Adil Karaismailoğlu, Zonguldak, Türkiye, Filyos, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Filyos 5 köprüsünü hizmete açtı - Son Dakika
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