Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sayan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını tercih eden Sayan, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesine oy verdi.

Sayan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesinden yana yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafına oy veren Sayan, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesini tercih etti.

"Yarışma, AA'nın dünyada bir numara olduğunu gösterdi"

Sayan, AA'nın yıllardır aynı titizlikle düzenlediği "Yılın Kareleri" yarışmasıyla dünyada bir numara olduğunu gösterdiğini söyledi.

AA'nın söz konusu yarışmayla dünyanın dört bir yanından kareleri haberlere, ekrana ve gündeme taşıdığını belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2025, Gazze'deki soykırımı lanetlediğimiz yıl oldu. Dünyanın bu kadar gelişmişliğinin içinde hala 21. yüzyılla bağdaştıramadığımız kareleri hem burada hem sahada gördük. Biz Türkiye olarak Gazze'ye yardım noktasında her alanda elimizden geleni yapmaya devam ettik. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği üzerinden haberleşmeyle ilgili birçok alanda Gazze'ye yardım noktasında çalışmalarımız oldu. Yaşlı, kadın, çocuk, hepsi büyük bir trajedi var orada. İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze'ye çözüm noktasında çalışmalara devam ediyor olacağız."

Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımını bekledikleri törenle 30 Ocak'ta "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı"nın yapılacağı bilgisini vererek, "Yılın Kareleri"nde uzay ve havacılığın da aralarında bulunduğu ulaşımın bütün modlarının görüldüğü fotoğraf karelerinin de yer almasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" yarışmasının gazeteciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Sayan, dünyanın dört bir yanında meydana gelen olaylara ilişkin karelerin çekilmesinde ve sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.