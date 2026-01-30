Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
30.01.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sayan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını tercih eden Sayan, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesine oy verdi.

Sayan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesinden yana yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafına oy veren Sayan, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesini tercih etti.

"Yarışma, AA'nın dünyada bir numara olduğunu gösterdi"

Sayan, AA'nın yıllardır aynı titizlikle düzenlediği "Yılın Kareleri" yarışmasıyla dünyada bir numara olduğunu gösterdiğini söyledi.

AA'nın söz konusu yarışmayla dünyanın dört bir yanından kareleri haberlere, ekrana ve gündeme taşıdığını belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2025, Gazze'deki soykırımı lanetlediğimiz yıl oldu. Dünyanın bu kadar gelişmişliğinin içinde hala 21. yüzyılla bağdaştıramadığımız kareleri hem burada hem sahada gördük. Biz Türkiye olarak Gazze'ye yardım noktasında her alanda elimizden geleni yapmaya devam ettik. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği üzerinden haberleşmeyle ilgili birçok alanda Gazze'ye yardım noktasında çalışmalarımız oldu. Yaşlı, kadın, çocuk, hepsi büyük bir trajedi var orada. İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze'ye çözüm noktasında çalışmalara devam ediyor olacağız."

Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımını bekledikleri törenle 30 Ocak'ta "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı"nın yapılacağı bilgisini vererek, "Yılın Kareleri"nde uzay ve havacılığın da aralarında bulunduğu ulaşımın bütün modlarının görüldüğü fotoğraf karelerinin de yer almasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" yarışmasının gazeteciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Sayan, dünyanın dört bir yanında meydana gelen olaylara ilişkin karelerin çekilmesinde ve sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ömer Fatih Sayan, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:21:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.