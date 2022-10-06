Renault Megane zamlandı mı? Ekim 2022 fiyat listesi

Renault Megane, 1995 yılından bu yana uygun fiyatlı otomobil konseptiyle sürücülerin karşısına çıktı. C segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olmayı başaran otomobilin fiyatlarındaki döviz kuru kaynaklı artış, ülkemiz özelinde konseptinden sapmasına neden oldu. Peki Renault Megane 2022 model yılı fiyatları ne durumda?

Renault Megane özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Renault Megane Sedan, ülkemizde 3 farklı motor seçeneğiyle satışta. Bunlardan ilki 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce diyebiliriz. 6 ileri manuel şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinde şehir içi 7,4 ve şehir dışı 5,0 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

İkincisi 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce EDC. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen benzinli motor seçeneğinde şehir içi 6,4 ve şehir dışı 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

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Üçüncü motor seçeneği ise 1.5 Blue dCi EDC. Bu seçenekte 115 beygir güç ve 270 Nm tork karşımıza çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,8 litre yakıt tüketimi bulunuyor.





Otomobil; Joy, Joy Comfort, Touch ve Icon olmak üzere dört donanım paketiyle sürücü karşısına çıkıyor. En üst paket Icon'da ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, hız ayar ve sınırlayıcı, Multi-sense Sistemi, C şeklinde LED gündüz farları, ön yolcu hava yastığı iptal kilidi gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

Fiyat listesi