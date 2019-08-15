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Ulucami'de tarih gün yüzüne çıkıyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulucamii çevresinde kentin kültürel geçmişini gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Ulucami'de tarih gün yüzüne çıkıyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulucamii çevresinde kentin kültürel geçmişini gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor. Kamulaştırmaların ardından boşaltılan binalarda bölge halkının sağlığı ve güvenliği için büyükşehir belediyesi tarafından yıkım çalışması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Şehzadeler ilçesi İshakçelebi Mahallesi'nde bulunan Ulucami çevresinde gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Mevcut alanda 2017 yılında 2. etap kamulaştırma çalışması başladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, "2. etap kamulaştırma alanı yaklaşık 13 bin metrekarelik alan olup toplamda 64 parsel, 120 binadan oluşmaktadır. 64 parselden 46'sının belediyemiz adına tescil işlemi tamamlanmıştır. 17'sinin de davası devam etmektedir" ifadelerinde bulundu.

Kamulaştırmaların ardından boşaltılan binalarda bölge halkının sağlığını ve güvenliği için Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yıkım çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan kamulaştırma işlemi tamamlanan binalarda yıkım işleminin devam edeceği belirtildi. - MANİSA
İshakçelebi, Şehzadeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
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