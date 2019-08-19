Uluçay ve Ünal'ın mutlu günü
32 dakika önce
Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi Kayseri'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
Genç MÜSİAD Karabük
Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi Kayseri
'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi, Safranbolu
TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal
'ın yeğeni Betül Uluçay, Kayseri'de düzenlenen törenle hayatını Hayrullah Okyay ile birleştirdi.
Mahall Balo ve Kongre merkezinde kıyılan nikah ile dünya evine giren Betül ve Hayrullah Okyay çiftinin düğününe iş ve siyaset dünyası ile çok sayıda davetli katıldı. - KAYSERİ
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