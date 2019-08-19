Son Dakika Haberleri: Uluçay ve Ünal'ın mutlu günü
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Uluçay ve Ünal'ın mutlu günü

32 dakika önce

Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi Kayseri'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

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Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi Kayseri'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay'ın kız kardeşi, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın yeğeni Betül Uluçay, Kayseri'de düzenlenen törenle hayatını Hayrullah Okyay ile birleştirdi.

Mahall Balo ve Kongre merkezinde kıyılan nikah ile dünya evine giren Betül ve Hayrullah Okyay çiftinin düğününe iş ve siyaset dünyası ile çok sayıda davetli katıldı. - KAYSERİ
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Karabük, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
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