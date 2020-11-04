Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika

Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı

04.11.2020 09:45

Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı 4 ay boyunca Uludağ'da hayvanlarını otlatan çobanlar köylerine dönmek için 13 saatlik zorlu yolculuğa çıktı Bursa Uludağ'da 4 aydır hayvanlarını otlatan çobanlar dönüş yoluna geçti.

Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı

4 ay boyunca Uludağ'da hayvanlarını otlatan çobanlar köylerine dönmek için 13 saatlik zorlu yolculuğa çıktı

BURSA - Bursa Uludağ'da 4 aydır hayvanlarını otlatan çobanlar dönüş yoluna geçti. Zirvedeki Göller Bölgesi'nden kış turizminin merkezi olan Oteller Bölgesi ve Milli Parkı geçen çobanlar ve 100 koyun 25 kilometrelik dönüş yolunu 13 saatte kat etti. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'daki hayvancılıkla uğraşan çobanlar sıcak yerlerdeki meralarda otlar kuruyunca koyunlarını Uludağ'ın zirvesindeki yaylara çıkartıyor. Burada hayvanlarını Uludağ'ın zirvesine ilk kar düşene kadar otlatıyorlar. 4 ay boyunca burada kalan çobanlar bu yıl mevsimin ilk karı yağınca 25 kilometrelik dönüş yoluna yürüyerek geçti. Hayvanlarını Uludağ'ın zirvesinden asfalttan kontrollü bir şekilde indiren çobanlar 13 saatlik yürüyüşün ardından köylerine ulaştı. Uludağ'da son baharın muhteşem manzaraları eşliğinde hayvanlarını köylerine götüren çobanlar bundan sonra hayvanlarını kış boyu damlarında bakacak.

Uludağ'a mevsimin ilk karı düşmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen çoban Mustafa Sezer, "Temmuz ayında çıktığımız Uludağ zirvede 4 ay boyunca kaldık. Sıcak yerlerdeki yaylalarda otlar kuruyunca bizde Temmuz ayı gibi hayvanlarımızı Uludağ'ın zirvesindeki yaylara çıkartıyoruz. Burada ot bol aşağıda kalsak hayvanlara yem vereceğiz. Yem fiyatları da aşırı zamlandı et fiyatları 3 yıldır aynı yem fiyatları ise aşırı zamlandı. Biz de hayvanlarımızı dağlarda otlatarak masraftan kısıyoruz. Uludağ'a kar düştü mü bizim dönüş yolcuğumuz başlıyor. 25 kilometrelik yolculuk 13 saat sürüyor. Sağ salim evimize vardık" dedi.

Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı

Uludağ, Milli, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor
ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı         
10:09
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 10:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei