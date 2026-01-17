Uludağ Alan Başkanlığı'nda Görev Değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Uludağ Alan Başkanlığı'nda Görev Değişikliği

Uludağ Alan Başkanlığı\'nda Görev Değişikliği
17.01.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Çınar Çavuş görevden alındı, yerine Candemir Zoroğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı'nda görev değişikliğine gidildi.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Çavuş'tan boşalan Uludağ Alan Başkanlığı görevine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.

Yayımlanan karar ile birlikte atama resmiyet kazanırken, Candemir Zoroğlu'nun önümüzdeki günlerde Uludağ Alan Başkanlığı görevine başlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uludağ, Çınar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ Alan Başkanlığı'nda Görev Değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jürgen Klopp’un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Madonna’dan İran’daki protestoculara destek mesajı Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı
Komşusu yüzünden evine gidemiyor Video çekip isyan etti Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM’deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

09:56
Suriye ordusu Halep’in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
09:32
Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
09:19
Tan Sağtürk’e yeni görev
Tan Sağtürk'e yeni görev
08:37
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
07:14
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 10:06:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Uludağ Alan Başkanlığı'nda Görev Değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.