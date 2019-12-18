Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı - Son Dakika

Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı

7 saat önce

Uludağ'da kaybolan dağcılardan birinin cansız bedeni bulundu.

Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı, System.String[]

Uludağ'da kaybolan dağcılardan birinin cansız bedeni bulundu.


Uludağ'da 1 Aralıkta kaybolan iki dağcıyı arayan ekipler bir ceset buldu. Cesedin kime ait olduğu araştırılırken konu ile ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Aralık tarihinde Bursa Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) vatandaşlarımızdan haber alınamadığı ihbarı üzerine valiliğimiz tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerinin iştirakiyle karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. 7 Aralık 2019 tarihinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Kürekli deresi bölgesinde bulunması üzerine arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. 18 Aralık tarihinde Kürekli deresi bölgesinde yapılan arama çalışmalar sırasında 7 Aralık tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi bulundu. Kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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