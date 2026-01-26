Uludağ'da JAK Ekipleri 208 Olayda Müdahale Etti - Son Dakika
Uludağ'da JAK Ekipleri 208 Olayda Müdahale Etti

Uludağ\'da JAK Ekipleri 208 Olayda Müdahale Etti
26.01.2026 18:41
Uludağ'da JAK timleri, yarıyıl tatilinin ilk haftasında 208 olaya müdahale etti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yarıyıl tatilinin ilk haftasında 208 farklı olaya müdahalede bulundu.

Turizm merkezinde, 7 gün 24 saat esasına göre görev alan JAK timleri, olası bir kaza anında yapılan ihbarın ardından yaralının koordinatı belirleyerek harekete geçiyor.

Kar motorlarıyla olay yerine ulaşan JAK timi, ilk müdahalenin ardından yaralıyı güvenli bölgeye taşıyıp sağlık ekiplerine teslim ediyor.

JAK timinin, sömestir tatilinin ilk haftasında çok sayıda misafirin ağırlandığı Uludağ'da, 71'i yaralanma, 137'si mahsur kalma olmak üzere toplam 208 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Uludağ'da JAK Ekipleri 208 Olayda Müdahale Etti

SON DAKİKA: Uludağ'da JAK Ekipleri 208 Olayda Müdahale Etti - Son Dakika
