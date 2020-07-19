Uludağ'da kaybolan 3 kişiye 7 saatlik arama sonrası ulaşıldı - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 3 kişiye 7 saatlik arama sonrası ulaşıldı

Bursa'da Uludağ Milli Parkı zirve istikametine yürüyen 3 arkadaş dönüş yolunda kayboldu.

Bursa'da Uludağ Milli Parkı zirve istikametine yürüyen 3 arkadaş dönüş yolunda kayboldu. JAK timinin 7 saatlik arama kurtarma çalışması sonrasında 3 kişi ormanlık alanda bulundu.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı


Tarihi Ulucami'de kıldıkları sabah namazının ardından Uludağ Milli Parklar zirve istikametine doğru yürüyüşe geçen Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar, öğle saatlerinde dönüşe geçti. Bir süre sonra yolu kaybeden üç arkadaş saat 13.30'da yakınlarını arayarak telefonlarının şarjlarının az olduğunu, kaybolduklarını bildirdi.


Bursa il Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbarın ardından harekete geçen JAK timleri Uludağ zirve istikametinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar'a ulaştı. Kurtarılan üç arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da kaybolan 3 kişiye 7 saatlik arama sonrası ulaşıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 03:54:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da kaybolan 3 kişiye 7 saatlik arama sonrası ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]