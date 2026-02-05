Uludağ'ın Kış Manzarası Dronla Görüntülendi - Son Dakika
Uludağ'ın Kış Manzarası Dronla Görüntülendi

05.02.2026 12:51
Uludağ Milli Parkı'ndaki eşsiz kış manzarası dronla kaydedildi, doğanın sakinliği vurgulandı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın, kar altındaki eşsiz manzarası dronla görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, "Uludağ Milli Parkı: Kış Mevsiminin Sessizliği" başlığıyla paylaşıldı.

Anadolu'da Olympos adıyla anılan 6 kutsal dağdan biri olan, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Keşiş Dağı olarak anılan Uludağ'daki eşsiz kış manzarası DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi. Makilik, turbalık, subalpin fundalık, alpin sarp kayalıklar ve açık alanlar gibi çok zengin bir habitat çeşitliliğine sahip olan ve 33'ü Uludağ, 138'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Uludağ Milli Parkı'nın karlar altındaki görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Uludağ Milli Parkı: Kış Mevsiminin Sessizliği. Sis, zirveleri saklayan bir perde gibi inerken; sessizlik, doğanın en güçlü çığlığı haline gelir. İnsan gürültüsünün dindiği bu anlarda, sadece dağın kendi nefesi duyulur. Uludağ, bir kış gününde, izleyene sadece bir manzara değil, derin bir dinginlik ve hikayesini asırlardır anlatan bir yalnızlık sunar" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: DHA

