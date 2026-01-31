Uludağ yolundan şehir merkezine seyreden bir otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ yolunda trafik kazası meydana geldi. Uludağ'dan Çekirge'ye seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan ya da can kaybı olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle dağ yolunda virajlı ve eğimli kesimlerde sürücülerin hız yapmamaları, dikkatli ve kontrollü şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA