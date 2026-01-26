Ulugöl Buz Tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulugöl Buz Tuttu

26.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'daki Ulugöl, hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzla kaplandı, eşsiz bir kış manzarası sundu.

ORDU'da Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen Ulugöl, hava sıcaklıkları sıfırın altında düşünce buz tuttu.

Gölköy ilçesinde, kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte bulunan Ulugöl, kar yağışlarının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. 25 hektar genişliğindeki gölü buz tabakası kapladı. Donan göl, çevresindeki beyaz örtüyle birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.

Ulugöl'ün kış mevsiminde bambaşka bir güzelliğe büründüğünü belirten, Gölköy Avcılar Derneği Başkanı Serhat Keleş, "Ulugöl ilçemizin en önemli turizm alanlarından biri. Yaz aylarında olduğu kadar kışın da ziyaret edilmesi gereken bir doğa harikası" dedi.

Almanya'dan Ordu'ya gezmeye gelen Edip Aydın ise oğlu Yuşa Eymen'in Ulugöl'ü merak ettiğini ve gezdirmek için bölgeye geldiklerini belirterek, "Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle göl tamamen buz tutmuş. Donmuş göl manzarası gerçekten büyüleyici. Böyle bir doğa güzelliğini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Bu güzelliklerin tüm dünyada tanınması hem ilçemiz hem de ülkemiz adına çok önemli. İmkanı olan herkesin gelip görmesini isteriz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Ahmet BAYRAK/ GÖLKÖY (Ordu),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Ordu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulugöl Buz Tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:18:46. #7.11#
SON DAKİKA: Ulugöl Buz Tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.