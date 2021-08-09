Ulus Kaymakamı Kılıç'ın köy ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Çerde köyünde incelemelerde bulundu.

Kılıç, gazetecilere, köyleri sık sık ziyaret ederek, çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ziyaretlerde muhtarların ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Kılıç, "Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti vermek için çabalıyoruz. İlçemizde devam eden yatırımların kalite standartlarına dikkat ediyoruz. Ekiplerin çalışmalarını dikkatle takip ediyor ve gerekli talimatları veriyoruz." dedi.

İl Genel Meclisi Üyesi Kadir Saraç ve Atnen Aydoğan da ziyarette hazır bulundu.