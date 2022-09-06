Ulus Kaymakamı Kılıç'tan sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme - Son Dakika
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Ulus Kaymakamı Kılıç'tan sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme

06.09.2022 16:16
Ulus Kaymakamı Kılıç'tan sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçede sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçede sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlçe merkezi, Abdipaşa beldesi ile Eldeş, Eseler, Küllü ve Aşağıemirce köylerini ziyaret eden Kılıç, sağanaktan etkilenen alanları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç, gazetecilere, yaşanan afetin ardından devletin tüm birimleriyle koordineli şekilde seferber olduğunu söyledi.

Vatandaşların problemlerini en kısa sürede çözmek için yerinde inceleme yaptıklarını anlatan Yıldız, "Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmaya gayret gösteriyoruz. Bir daha da yaşanmamasını umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Mehmet Sadık, Abdipaşa, Hisarcık, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulus Kaymakamı Kılıç'tan sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme - Son Dakika

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