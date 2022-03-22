Ulus Orman İşletme Müdürlüğünden Kaymakam Kılıç'a ziyaret - Son Dakika
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Ulus Orman İşletme Müdürlüğünden Kaymakam Kılıç'a ziyaret

22.03.2022 09:37
Ulus Orman İşletme Müdürlüğünden Kaymakam Kılıç'a ziyaret

Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kılıç, gazetecilere, ziyaretin Orman Haftası kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bir milletin medeniyet seviyesinin, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçüldüğüne işaret eden Kılıç, "Kültür tarihimizi incelediğimizde ecdadımızın bu medeniyeti devam ettirmek için gayret gösterdiğini görürüz. Küre Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan ve orman varlığı olarak zengin bir envantere sahip ilçemizde bizler de ecdadımız gibi bilinçli davranarak gelecek nesillerimize yeşil bir vatan bırakmak için hassasiyet göstermeliyiz." dedi.

Ziyarette, Ulus Orman İşletme Şefi İdris Memiş, orman muhafaza memuru Burcu Şahin ve Emrah Bülbül de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulus Orman İşletme Müdürlüğünden Kaymakam Kılıç'a ziyaret - Son Dakika


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