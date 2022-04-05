Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. ???????

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda, bağımlılığın, kişinin kullandığı bir madde veya yaptığı bir davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesi olduğunu söyledi.

İnsanların, alışverişe, yiyecek veya içeceklere, sosyal medyaya, bilgisayara, televizyona, maddeye ya da bir davranışa bağımlı hale gelebildiğini aktaran Kılıç, "Teknolojik gelişmeler, psikolojik veya biyolojik etkenler, yaşam tarzlarımızı yeniden tasarlamaktadır. Bağımlılık türü ne olursa olsun özendirilmekte ve insanlara yaşam tarzı olarak sunulmaktadır. Bu sebeple bağımlılıkla mücadele kişisel değil, toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Kılıç, bağımlılığa karşı mücadele için birçok başarılı proje yürütüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele konusunda elini taşın altına koyan bireyler olarak bizim burada yapacağımız çalışma, belki de çok önemli proje olarak uygulamaya konacak ve binlercesine ya da milyonlarcasına hitap ederek bağımlılığa karşı kazanılacak zaferin lokomotifi olacaktır. Bizim burada yapacağımız ve diğer il ve ilçelerde yapılacak olan bu çalıştay, adeta seferberlik çalışması olacaktır."

Çalıştayda, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Ulus Halk Eğitim Merkezi Psikolojik Danışmanı Gülhan Karalıoğlu ve Ulus Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ender Kalender tarafından sunum yapıldı.