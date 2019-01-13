Ulusal Cephe Partisi'nin Lideri Marine Le Pen
57 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in konuşması Fransa'nın başkenti Paris'te Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen (fotoğrafta), partisinin Avrupa Parlamentosu seçimleri için düzenlediği seçim kampanyasında bir konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen
'in konuşması Fransa
'nın başkenti Paris
'te Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen (fotoğrafta), partisinin Avrupa
Parlamentosu seçimleri için düzenlediği seçim kampanyasında bir konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:20 Kaynak: AA
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