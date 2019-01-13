Son Dakika Haberleri: Ulusal Cephe Partisi'nin Lideri Marine Le Pen

Ulusal Cephe Partisi'nin Lideri Marine Le Pen

57 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in konuşması Fransa'nın başkenti Paris'te Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen (fotoğrafta), partisinin Avrupa Parlamentosu seçimleri için düzenlediği seçim kampanyasında bir konuşma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in konuşması Fransa'nın başkenti Paris'te Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen (fotoğrafta), partisinin Avrupa Parlamentosu seçimleri için düzenlediği seçim kampanyasında bir konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Paris, Fransa, Le Pen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı 2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 Desteği Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 00:17:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulusal Cephe Partisi'nin Lideri Marine Le Pen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]