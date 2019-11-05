Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Türkiye İşgücünde Uyumsuz Eşleşme Araştırmamızda eğitim düzeyi ile uyumlu eşleşmeyi birlikte değerlendirmeliyiz. Bu oran genel lise mezunlarında yüzde 73 iken mesleki teknik lise mezunlarında yüzde 61 olarak bulunmuştur. Üniversite mezunlarında yüzde 72 iken yüksekokul mezunlarında yüzde 43 düzeyinde tespit edilmiştir." dedi.

Koca, İŞKUR'da, Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında düzenlenen "Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu"nda konuştu.

Sempozyumun çalışma hayatının tüm bileşenleriyle ilgili kayda değer sonuçlar vereceğini belirten Koca, gençlerin iş gücüne katılım oranının son 10 yılda yüzde 38'den yüzde 48'e yükseldiğine dikkati çekti.

Koca, 2019-2023 dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planının ana hedeflerinden birinin de başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasına yönelik araştırmalara göre, her 7 işverenden birinin eleman temininde güçlük yaşadığına dikkati çeken Koca, aynı araştırmada işverenlerin eleman temininde en önde gelen güçlük çekme nedenini, mesleki beceri ve tecrübe eksikliği olarak ifade ettiğini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Koca, "Beceri uyumsuzluğu iş arayanlarla işverenlerin eşleştirilmesi esnasında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri." dedi.

Beceri uyumsuzluklarının giderilmesi için doğru bir mesleki eğitim planlamak çok paydaşlı bir ortak çabayı gerektirdiğini anlatan Koca, bu çalışma yürütülürken eğitimin bütün aşamalarına yönelik doğru bir stratejiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Koca, "10 yıl önce lise ve üzeri iş gücü oranı yüzde 37 iken bugün yüzde 47'lere yükseldi. 2019 temmuz dönemi itibarıyla yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı yüzde 68 ile tüm eğitim grupları arasında ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada ise yüzde 56 ile mesleki ve teknik lise mezunları yer almaktadır." diye konuştu.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye İşgücünde Uyumsuz Eşleşme Araştırmamızda eğitim düzeyi ile uyumlu eşleşmeyi birlikte değerlendirmeliyiz. Bu oran genel lise mezunlarında yüzde 73 iken mesleki teknik lise mezunlarında yüzde 61 olarak bulunmuştur. Üniversite mezunlarında yüzde 72 iken yüksekokul mezunlarında yüzde 43 düzeyinde tespit edilmiştir. Yüksekokul ve mesleki teknik liselerde verilen teorik ve pratik eğitimlere rağmen uyumlu eşleşme oranlarının düşük düzeyde olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu da ülkemizdeki mesleki eğitimin neden daha cazip ve daha nitelikli hale getirilmesi gerektiğine bir işarettir. Üniversiteler ve eğitim camiası elbette oluşacak iş gücünü daha nitelikli ve tecrübeye hazır hale getirme noktasında önemli rol oynuyor."

Mesleki eğitimle ilgili, işveren kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alan ve uygulamaya ağırlık veren bir eğitim modelinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, işbaşı eğitim programlarıyla gençlerin deneyim kazanması ve iş gücü piyasasına girmeleri için uygun şartların oluşturulduğunu aktardı.

Mesleki eğitim kurslarının çalışanların mesleki becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olmak için sürdürüldüğüne dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Ulusal meslek standartlarını ve yeterliliklerini oluşturarak akredite sınav ve belgelendirme sistemi ile çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar paydaşlarımızla birlikte hazırladığımız 835 ulusal meslek standardı 485 ulusal yeterlilik yürürlüğe girdi. 81 ilde yıllık sınav kapasitesi 3 milyon kişi olan 213 sınav ve belgelendirme kuruluşumuzu bilgilendirdik. Bu kuruluşlar tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlar sonucunda bugüne kadar yaklaşık 790 bin kişi başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı."

Yapılan sınavlar sonucunda mesleki bilginin yanında standartlara uygun mesleki becerileri de ölçüp değerlendirildiğini aktaran Koca, meslek standartları ve yeterliliklerin örgün ve yaygın mesleki eğitim müfredatlarının da esas teşkil etmesini hedeflediklerine işaret etti.

Bunları hayata geçirirken amaçlarının piyasadaki uyumsuzluk neticesinde, yeni nesillerin gelecek kaygısı yaşamaması olduğunu dile getiren Koca, "Bunu başarabildiğimiz takdirde işsizlik oranlarının minimum seviyeye inmesi ve ekonomik refahımızdaki artış da arkasından gelecektir." dedi.

"Beceri eşleştirme sistemini 2020'de hayata geçireceğiz"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da istihdam beceri eşleştirmesi meselesinin üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Sadece meslek sahibi olunmasının yeterli olmadığına, kişilerin birçok beceriyi bünyesinde barındırması ve buna göre istihdam politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğine değinen Uzunkaya, iş gücü piyasasının arzu ettiği niteliklerde ve vasıflarda insan yetiştirilmesinin önemini anlattı.

İş gücü piyasasının aktörleri olan iş verenlerin, nitelik, beceri, pratik uygulama, tutarlılık ve işlerinde sebat gösterilmesini istediğini vurgulayan Uzunkaya, "İŞKUR olarak beceri eşleştirme sistemini 2020'de hayata geçireceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

"Beceri uyumsuzluğu öne çıkan bir sorun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (ÇASGEM) Başkanı Abdurrahim Şenocak ise "Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleştirme Araştırması"nın ülkede nitelikli istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedeflerine uygun olarak yapıldığını söyledi.

İş gücü piyasasında var olan uyumsuz eşleşme sorunlarının tespitinin önemine işaret eden Şenocak, iş gücü piyasasının arz ve talep yönünün araştırma içerisinde ele alındığını aktardı.

Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece çalışma hayatımızdaki mevcut sorunlardan biri olan uyumsuz eşleşme olgusu bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuştur. Bu araştırma ile eşleşme sorunundan yetenek açıklarına mesleki eğitimden yükseköğretime kadar birçok paydaşın kullanabileceği veri setine ulaşılmıştır. Elde ettiğimiz bulguları eğitim istihdam ilişkisi alanındaki karar alıcılar, akademisyenler ve araştırmacılarla paylaşmak üzere bugün bu sempozyumu düzenledik."

Araştırmadaki bulgulara ilişkin bilgi veren Şenocak, nitelik ve beceri uyumsuzluğu ele alındığında beceri uyumsuzluğunun daha çok öne çıkan bir sorun olduğunu ifade etti.

Şenocak, nitelik uyumsuzluğunun dünya iş gücü piyasalarının da sorunu olduğunu hatırlatarak, "Nitelik uyumsuzluğu eğitim düzeyleri bakımından incelendiğinde mesleki eğitim ve yüksekokul mezunları arasında uyumsuzluk oranları diğer mezunlara göre daha yüksek çıkmaktadır. Y kuşağında belirgin şekilde piyasa koşullarına uyum sorunu görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, daha önce sempozyuma katılacağı duyurulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programa katılmadı.