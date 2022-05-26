Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı

26.05.2022 13:25

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Türkiye'de kişi başına düşen 1340 metreküp su miktarının 2040 yılında 1120 metreküpe düşeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Türkiye'de kişi başına düşen 1340 metreküp su miktarının 2040 yılında 1120 metreküpe düşeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce düzenlenen Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı, bir otelde başladı.

Dikmen, burada yaptığı konuşmada, suyun canlıların hayatını sürdürebilmesi için temel kaynak olduğunu dile getirdi.

Nüfus artışı ve sanayileşmenin etkisiyle dünyada temiz su kaynaklarının hızla azaldığını anlatan Dikmen, "Dünyadaki su kaynakları miktarı sabit, kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı 1340 metreküp. Nüfus artışı ve sanayileşme hızını göz önüne aldığımızda 2040 yılına geldiğimizde bu miktarın 1120 metreküpe düşeceğini öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki suyun yüzde 77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığını, yüzde 23'ünün ise içme, kullanma ve endüstriyel maksatlı tüketildiğini anlatan Dikmen, endüstriyel su kullanımının da giderek arttığına işaret ederek, su kaynaklarının daha akılcı yönetilmesi, dikkatli kullanılması ve israf edilmemesinin büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.

Malatya Valisi Vali Hulusi Şahin, 25 yıl önce bir köye dağdan su borusuyla içme suyunu getirip köy meydanına çeşme yaptıklarında "köy ile ilgili başka mesele kalmadı" dediklerini, bugün kırsal mahallelerin şebekeyle içme suyuna kavuştuğunu belirtti.

Şahin, 800 binin üzerinde bir nüfusu olan Malatya'nın ileri biyolojik arıtmasını yapıyor olmasının her türlü takdirin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise çalıştayın verimli geçmesini temenni ederek, küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklığın artık sürekli konuşulan konular olduğunu söyledi.

Gürkan, kentte susuz ve kanalizasyonsuz yerleşim yeri bırakmamak ve akarsulara atık sularının karışmaması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, daha önce kentte yapılan atık su arıtma tesisinin inşasında çalıştığını ve tekrardan şehre geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in konuşmalarının ardından çalıştayın açılış programı sona erdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 51 şehrin su idaresinden temsilciler katıldığı çalıştay yarın sona erecek.

Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı
Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı
Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı
Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı

YORUMLAR
500
Başkan Aras: 'Atık sular arıtmayla yeşil alanlarda kullanılacak' Başkan Aras: 'Atık sular arıtmayla yeşil alanlarda kullanılacak' 'Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı' Karabük'te başladı 'Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı' Karabük'te başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:44 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement