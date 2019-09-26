Son Dakika Haberleri: Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'na doğru
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Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'na doğru

1 saat önce

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması heyetini makamında kabul etti.

Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'na doğru, System.String[]

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması heyetini makamında kabul etti.

Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması 1-8 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ABAF ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk ve yönetim kurulu üyeleri Ali Zarga, İmren Ergin, Şadi Akdoğan'ı makamında ağırladı.

Özen, burada yaptığı açıklamada, Sapanca'nın tanıtımına yönelik çok önemli bir yarışma olduğuna inandığını belirterek, "Bizler de Sapanca Belediyesi olarak elimizden gelen desteği imkanlar ölçüsünde vereceğiz. Doğal hayatın korunması her şeyin önünde tuttuğumuz bir konudur. Yarışmada mücadele edecek olan bütün yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Uztürk ise "Kesintisiz bir uluslararası yarışma yapılmaktadır. Düzenlenen yarışmamıza birçok ülkeden yarışmacılar katılmaktadır. Dünya şampiyonasının Türkiye'de yapılması için talepte bulunduk. Bunun için de herkesin desteği bizim için çok önemlidir. Sapanca Belediye Başkanı Sayın Özcan Özen'e de desteklerinden ve nazik misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Macit Özcan, Balıkçılık, Özcan Özen, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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