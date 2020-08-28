Uluslararası Af Örgütüne göre, Hint polisi, Delhi ayaklanmalarında "kışkırtıcı" rol oynadı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, 23-29 Şubat'ta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yılbaşında yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasası değişikliğine karşı düzenlenen protestoların topluluklar arası şiddet olaylarına dönüşmesinde, Hint polisinin dahli ve sorumluluğu olduğunu savundu.

Örgüt, "Yeni Delhi ayaklanmaları" olarak adlandırılan olaylarla ilgili yayımladığı 20 sayfalık soruşturma raporunda, Hint polisinin, Hindu fanatiklerin Müslüman protestoculara ve halka yönelik saldırılarına göz yumarak ve bazı durumlarda saldırganları kışkırtarak hak ihlallerinde rol oynadığını ileri sürdü.

Saldırıların kurbanı 50'den fazla Müslüman vatandaşın yanı sıra görgü tanıkları, avukatlar, insan hakları savunucuları ve emekli polislerle yapılan bire bir görüşmeler ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yer bulan çatışma görüntülerinin analizlerine dayanarak hazırladığı raporda, polisin olaylarda açık şekilde tarafgir tutum izlediğini, şiddet eylemlerinde kışkırtıcı rol oynadığı belirtildi.

Raporda, çatışmaları kontrol altına almakla görevlendirilen polis memurlarının, Hindu fanatiklerle birlikte barışçıl protestoculara saldırdığı, protesto alanlarını tahrip ettiği ve onlara yönelik şiddet eylemlerine seyirci kaldığı kaydedildi.

Polisin, çatışmalara müdahalede bulunmayarak yalnızca Müslüman protestocuları gözaltına alarak ve şiddet kurbanlarının şikayetlerini işleme koymayarak taraflı tutum izlediği ifade edildi.

Olayların üzerinden 6 ay geçmesine, Delhi Azınlık Komisyonunun (DMC) polisin sorumluluğuna işaret eden raporuna karşın hala hiçbir güvenlik görevlisi ve yetkili hakkında idari veya adli bir soruşturma başlatılmadığına dikkat çekildi.

Düzenleme, Aralık 2019'dan martın ortalarına kadar protesto edilmişti

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, Aralık 2019'dan martın ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolarda ve şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin yanı sıra 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Yeni Delhi'nin dışında ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan protestolarda 28 sivil yaşamını yitirmiş, ülke genelinde toplamda 79 sivil gösterilerde can vermişti.