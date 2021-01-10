Uluslararası Barolar Birliği, Sri Lanka'daki zorunlu ceset yakma uygulamasına tepki gösterdi - Son Dakika

KUALA Uluslararası Barolar Birliği, Sri Lanka'da uzun süredir tartışılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetilmeksizin krematoryumlarda yakılmasını eleştirdi.

Uluslararası Barolar Birliğine bağlı İnsan Hakları Enstitüsünün (IBAHRI) Eş Başkanı Anne Ramberg, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19'den ölenlerin defnedilmesinin sağlık riski taşımadığını belirtti.

Ramberg, "Salgından ölen Müslümanların, dini inançları gereği toprağa verilme hakkının tanınmaması, Sri Lanka'nın da taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesine aykırıdır." açıklamasında bulundu.

Sri Lanka hükümetinin ceset yakmayı zorunlu kılmasının bilimsel hiçbir dayanağı olmadığına dikkati çeken Ramberg, "Sri Lanka yönetimini zorunlu ceset yakma uygulamasından geri adım atmaya ve dini özgürlükleri temin etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sri Lanka Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, 7 Ocak'taki parlamento oturumunda, Hekimler Birliği Heyetinin (CCPSL) hazırladığı rapor doğrultusunda Kovid-19'dan ölenlerin cesedini yakma uygulamasına devam edeceklerini açıklamıştı.

Muhalefet milletvekillerinin, CCPSL'nin raporunda Kovid-19'dan ölenlerin cesedinin gömülebileceği tavsiyesinin neden dikkate alınmadığı sorusu üzerine Bakan Wanniarachchi, "Dini veya etnik sebeplerle rapordaki tavsiyelere uymama gibi bir durumumuz yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Hekimler Birliği, "Kovid-19 kurbanlarının toprağa verilebileceğini" açıklamıştı

Sri Lanka Sağlık Bakanlığının atadığı ve 3 mikrobiyolog, 6 virolog, bir bağışıklık sistemi uzmanı ile bir aşı uzmanından oluşan 11 kişilik Hekimler Birliği Heyeti, konuya ilişkin 2 Ocak'ta yayımladıkları raporda, "Uzman heyeti, salgından ölenlerin cesedinin kaldırılmasına yönelik tavsiyeleri gözden geçirerek, sağlık tedbirlerine riayet edilmek kaydıyla ölü yakmanın yanı sıra toprağa verme işleminin de uygulanabileceğine karar vermiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Raporda, Kovid-19 kurbanlarının defin işlemlerinin 24 saat içinde yapılması, ölen kişinin naaşının ailesine veya akrabalarına teslim edilmemesi, morgdan mezarlığa götürülürken sadece 4 kişinin bulunması, defin sırasındaki dini ritüellerin 10 dakika içinde bitirilmesi ve cenazenin 1,5 metre derinliğe gömülmesi şartları sunulmuştu.

Zorunlu krematoryum uygulaması

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'de "Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini" öne sürerek, cesetlerin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletmişti. Mahkeme ise herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetmişti.

BM'nin Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, mektup gönderdiği Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı "Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye" davet etmişti.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 208 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüsten ölenlerin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.