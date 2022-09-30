Uluslararası Basın Enstitüsü, Yunan gazeteci hakkında dava açılmasına tepki gösterdi

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunanistan'da bir haber portalının genel yayın yönetmenine yaptığı bir haber için açılan 200 bin avroluk tazminat davasının basın özgürlüğü açısından endişe verici olduğunu kaydetti.

IPI'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Yerel medya organı astraparis.gr'in deneyimli gazetecisi Yannis Stevis'e Sakız Adası'ndaki bir kamu hastanesi başhekiminin 200 bin avroluk dava açması basın özgürlüğü için endişe verici bir durum." ifadesi kullanıldı.

Bir radyo programına konuk olan Stevis, davanın basın özgürlüğü açısından kaygı verici olduğunu belirterek, davanın psikolojik ve ekonomik maliyetinin de yüksek olduğunu vurguladı.

Stevis, Sakız Adası Hastanesi'ndeki kamu parasının boşa harcanmasının ortaya çıkarılması ile ilgili gazetecilik çalışmalarının sonucunda bir dizi hukuki kovuşturmaya maruz kaldığını savundu.