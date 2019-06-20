Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı
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BURSA Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
BURSA Büyükşehir Belediyesi adına Bursa
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora
Tribute Orkestrası oldu. 8 yıl önce hayatını kaybeden Ceseria Evora adına kurulan orkestranın seslendirdiği eserler, Bursalı müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Demir Demirkan
, Cecilia Krull, Kubat
ile İstanbul
Devlet Opera ve Balesi'nin ardından Cesaria Evora Tribute Orkestrası sahne aldı. Ceseria Evora'nın ölümünün ardından eserlerini yaşatmak adına kurulan Cesaria Evora Trıbute Orkestrası, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Grammy Ödüllü Ceseria Evora'nın şarkılarını seslendiren orkestra, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
- Bursa
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