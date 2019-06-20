Son Dakika Haberleri: Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı
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Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı

1 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu.

Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı, System.String[]
BURSA Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu. 8 yıl önce hayatını kaybeden Ceseria Evora adına kurulan orkestranın seslendirdiği eserler, Bursalı müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Demir Demirkan, Cecilia Krull, Kubat ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin ardından Cesaria Evora Tribute Orkestrası sahne aldı. Ceseria Evora'nın ölümünün ardından eserlerini yaşatmak adına kurulan Cesaria Evora Trıbute Orkestrası, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Grammy Ödüllü Ceseria Evora'nın şarkılarını seslendiren orkestra, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cesaria Evora, Bursa, Kültür Sanat
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