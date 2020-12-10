Uluslararası Ceza Mahkemesinden Sudan'a "savaş suçu" iddiaları soruşturması için "ülkeye erişim sağlanması" çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Sudan'a "savaş suçu" iddiaları soruşturması için "ülkeye erişim sağlanması" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan'a özellikle Darfur'da savaş suçu iddialarının gecikmeksizin soruşturulması için ülkeye erişim sağlaması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan'a özellikle Darfur'da savaş suçu iddialarının gecikmeksizin soruşturulması için ülkeye erişim sağlaması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Darfur raporunu sunan Bensouda, Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyaretinde, yetkililerden UCM ekibinin ülkeye erişimine izin vermesini istediğini söyledi. UCM'nin kasımda yapmayı planladığı ziyaretin Sudanlı yetkililerce ertelendiğini ve yeni bir tarih verilmediğini ifade eden Bensouda, Darfur'da savaş suçları ile insanlığa karşı suç işlediği iddialarından yargılanacak ve "Ali Kuşayb" olarak bilinen Cancavid milislerinin komutanı Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman'ın yakında mahkemeye çıkacağını aktardı. Bensouda, UCM'nin kurbanlarla ve tanıklarla görüşme fırsatı için zamanın daraldığını belirtti. Başsavcı Bensouda, Sudanlı yetkililere özellikle Darfur'da savaş suçu iddialarının gecikmeksizin soruşturulması için ülkeye erişim sağlaması çağrısı yaptı.

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Alper Potuk, Ankaragücü'nde kadro dışı kaldı

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı

1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı çökme riskiyle karşı karşıya

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek