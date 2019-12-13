Uluslararası Demokratlar Birliği, Belçika'daki meslek grupları ve kanaat önderlerini bir araya... - Son Dakika

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'da görev yapan akademisyenler ve profesyonel meslek sahiplerini bir araya getirdi.

UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen akşam yemeğine, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, doktorlar, avukatlar, mali müşavirler, STK başkanları, kanaat önderleri ve diğer davetliler katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, Brüksel temasları kapsamında, Avrupa Parlamentosunda (AP) başta yeni seçilen Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor olmak üzere 12 milletvekilini ziyaret ettiğini belirtti.

Yılmaz, katılımcılara hitaben, "Böylesine nitelikli bir grup ile bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde 4 önceliği bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, bunlardan ilk ikisinin ülkenin güvenliği ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin diğer bir önceliğinin algı olduğunu belirterek, "Türkiye karşıtı kampanyalar yapıldı. Türkiye'yi dünyaya kötü göstermek için özel çaba sarf edildi. Bunlarla mücadele etmemiz Türkiye'nin gerçekliğini anlatmamız lazım. Bunu sivil bir yaklaşım ile yapmak çok daha etkili olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki öncelikleri arasında yurt dışında yaşayanTürklerin de olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Onlar güçlü ise Türkiye güçlüdür. 6,5 milyon insanımız yaşıyor yurt dışında. Bu nüfusu nüfuza çevirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Seçimlerde oy vermeniz çok önemli"

Yılmaz, yurt dışında yaşayan Türk kökenlilerin statüsünün yükseltilmesi gerektiğini belirterek, "Sizlerin güçlenmeniz Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Her alanda aktif olmalıyız; siyasette, ekonomide, sanatta… Özellikle seçimlerde oy vermeniz çok önemli. Ne kadar fazla oy kullanırsanız siyasiler sizi o kadar fazla ciddiye alır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz'ın konuşması sonrası görüşme basına kapalı gerçekleşti. Çeşitli meslek gruplarından Türk kökenli vatandaşlar, Yılmaz'a sorular yöneltti.