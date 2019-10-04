Uluslararası Diyalog Konferansı üçüncü kez Maltepe'de düzenleniyor

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: "Türkiye nüfusunun yüzde 99,9'u göçmen"

"Göçmen Bakanlığı'nın olmaması büyük eksiklik"

İSTANBUL - 3. Uluslararası Diyalog Konferansı'nda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Orta Asya ve Balkanlara dayanan Türkiye nüfusunun yüzde 99,9'unun göçmen olduğuna dikkat çekerek, "Nüfusunun bu kadar göçmen olduğu bir ülkede hala bu konuda bir bakanlığın olmaması bizim için büyük bir eksiklik" dedi.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Diyalog Konferansı, 13 ülkeden gelen 50 konuğun katılımıyla devam ediyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katıldığı konferansta göç ve göçmenlik olgusu kapsamında katılımcılık, yoksulluk, konut ve kentsel dönüşüm başlıkları altında düzenlenen oturumlarda birçok konuşmacı, önemli konulardaki sorunlara dikkat çekiyor. Çözüm önerilerinin de dile getirildiği konferansın Maltepe'deki bir otelde düzenlenen ilk oturumu, Almanya Belediyeler Birliği Onursal Başkanı Christian Ude'nin moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda Gazeteci Hüsnü Mahalli ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa katılanlar arasında yer alan Brezilya İsatanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Camınha de Castılhos França, İran'ın Meşhed Belediye Başkanı Mohammad Reza Kalaie ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazim Caferov katılımcılara selamlama konuşması yaptı.

Konferansla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu konferans aslında, yapıldığı bu salonun çok çok dışına taşacak bir düşünce tartışmasının yoğrulduğu, irdelendiği, tenkit edildiği, örneklerle beslendiği bir çalıştay olacak. Daha önce iki defa Maltepe'de uluslararası diyalog konferanslarını gerçekleştirmiştik. Ancak 2017 ve 2018'de bazı bombalı eylemler ve terör saldırıları nedeniyle yurtdışından konuklarımızı Türkiye'ye davet etmekte zorlanmıştık. Yurtdışında Türkiye'ye karşı oluşturulan bir önyargı, algı kampanyası vardı. İslamofobi üzerinden de bir kampanya yürütülüyordu. Biz yerel yöneticiler olarak, hiç değilse kardeş kentlerimize ulaşarak onları ülkemize davet edelim, özellikle de hükümetin, muhalefetin, siyasi partilerimizin genel başkanlarının da çalışmalarına katkı sunarak bu önyargıyı kırmamız gerektiğine inandık. Çünkü yerel yöneticiler bir araya geldiklerinde, dünyanın birçok yerinde çok güzel projeler hayata geçiriliyor. Bu projeleri gidip oralarda görmek mümkün olmuyor olabilir. Ama o insanları buraya davet ettiğimizde, onlarla bu projeleri tartıştığımızda uzun vadede o diyalog köprüleri geliştiği için, yeni yeni projelere imza atma fırsatı görmüş olacağız. Dolayısıyla bu Uluslararası Diyalog Konferansı çok büyük önem arz ediyor. Dün başladı, bugün devam ediyor. Cumartesi günü saat 12.00'da basın toplantısıyla bitireceğiz" dedi.

Başkan Ali Kılıç'tan 'Göçmen Bakanlığı' çağrısı

Konferansta ele alınan başlıkları sıralayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Göç ve göçmenlik olgusu altında katılımcılık, işbirliği, kadın, istihdam, yoksulluk, çocuk ve eğitim. Aslında baktığınızda yaşamın her zerresinde karşımıza çıkan sorunları arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Asya'dan Avrupa'ya göçün köprüsü Türkiye ve Balkanlar. Brezilya'dan, Gagavuzya'dan, Moskova'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Suriye'den, Balkan ülkelerinden, Almanya'dan, Avusturya'dan çok değerli katılımcılar geldi. Sonuçta göç olgusu bir dünya sorunu. Sadece bizim ülkemizle ilgili olan bir şey değil. Biz belki göç sorununu 4- 5 yıldır Suriye sorunu nedeniyle tartışıyor olabiliriz ama Türkiye nüfusunun yüzde 99,9'u göçmenlerden oluşuyor. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, Balkanlardan Türkiye'ye, Orta Asya'dan Türkiye'ye, hatta 60'lı yıllardan sonra da Türkiye'den Avrupa'ya gönderdiğimiz yurttaşlarımız var. Dolayısıyla göç sorunu noktasında hepimize düşen bir sorumluluk var. Bunu bir müdürlükle, müsteşarlıkla çözemeyiz. Göç ve Göçmen Sorunları Bakanlığı'nın mutlaka, elzem bir şekilde, daha fazla zaman kaybetmeden Türkiye'de kurulması gerekiyor. Nüfusunun bu kadar göçmen olduğu bir ülkede hala bu konuda bir bakanlığın olmaması bizim için büyük bir eksiklik. İnşallah buradan çıkacak kararları yöneticilerimize taşıyarak, onların da daha rahat çalışmasına zemin hazırlamış olacağız. Toplam 13 ülkeden katılımcılarımız var. Türkiye'den belediye başkanlarımız ve uzmanlarımız var. Çok sayıda üniversite hocası, akademisyen arkadaşlarımız var. Toplamda yaklaşık 50 civarında konuğumuz var. Bir akademik çalışma olacak ve inşallah yarın basın toplantısında bu çalışmanın ürünlerini, sonuçlarını sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

3. Uluslararası Diyalog Konferansı, bugün ve yarın da devam edecek. Konferansın tamamlanmasının ardından hazırlanacak sonuç bildirgesi, yarın saat 12.00'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.