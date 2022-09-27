Video: Kızılhaç Başkanı: Çin Küresel İnsani Yardım Çalışmalarına Büyük Destek Veriyor - Son Dakika
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Video: Kızılhaç Başkanı: Çin Küresel İnsani Yardım Çalışmalarına Büyük Destek Veriyor

27.09.2022 21:44
Video: Kızılhaç Başkanı: Çin Küresel İnsani Yardım Çalışmalarına Büyük Destek Veriyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Cuma günü, Çin'i, kurumun büyük bir destekçisi olduğu için övdü ve dünya genelinde insani yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için daha önemli bir rol oynayacağına dair güvenini dile getirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Cuma günü, Çin'i, kurumun büyük bir destekçisi olduğu için övdü ve dünya genelinde insani yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için daha önemli bir rol oynayacağına dair güvenini dile getirdi.

PETER MAURER, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı:

"Çin'in dünya çapındaki angajmanları sayesinde, insan haklarına yönelik uluslararası hukukun ve eylemin istikrara bir katkı olduğunun ve bunun zaman içinde daha iyi gelişmeye olanak tanıyacağının daha bilinçli bir şekilde kabul edildiğini düşünüyorum. Uluslararası arenada Çin'in daha proaktif bir siyaset izlediğini görmek beni çok rahatlattı. Şimdi Çin, uluslararası insani yardım yasalarını ve ilkelerini destekleme konusunda daha proaktif hale geldi, konseyde de bu pozisyonu aldı ve P5'in (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi) bu kadar önemli bir üyesinin Cenevre Sözleşmeleri'ni ve insani yardım çalışmalarını sürekli olarak desteklemesinin ICRC'nin vizyonuna büyük bir katkı yaptığını düşünüyorum. Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde kritik altyapı, temel sosyal hizmetlerin rehabilitasyonu ile ilgili bazı önemli kararları büyük ölçüde destekledi ve böylece siyasi olarak da güçlü bir mesaj verdi."

Maurer, sağlam bir altyapı kapasitesine ve afet yardımı deneyimine sahip olan Çin ile daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kızılhaç Başkanı: Çin Küresel İnsani Yardım Çalışmalarına Büyük Destek Veriyor - Son Dakika

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