Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Baklava Üretimini Deneyimledi

Uluslararası Öğrenciler Baklava Üretimini Deneyimledi

38 dakika önce

Çoğunluğu uluslararası öğrencilerden oluşan öğrenci grubu, baklava üretim tesislerini ziyaret etti.

Uluslararası Öğrenciler Baklava Üretimini Deneyimledi, System.String[]
Çoğunluğu uluslararası öğrencilerden oluşan öğrenci grubu, baklava üretim tesislerini ziyaret etti. Öğrenciler baklava hamuru açmaktan şerbetlemeye kadar bir baklavanın nasıl yapıldığını görerek ve deneyerek tecrübe etti.

İbn Haldun Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nın başlattığı 'Bonding Ocassions' etkinlikleri kapsamında, 15 kişilik öğrenci grubu, Türk yemek kültürünün vazgeçilmez tatlarından baklavanın inceliklerini ustasından öğrendi. Yaklaşık 200 yıldır lezzetli baklavaları ile tanınan Güllü ailesinin 5'inci kuşak temsilcisi ve Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olan Nadir Güllü, baklavanın tarihini ve kültürel arka planını öğrencilere anlattı. Çoğu uluslararası öğrencilerden oluşan öğrenci grubu, baklava hamuru açmaktan şerbetlemeye kadar bir baklavanın nasıl yapıldığını görerek ve deneyerek tecrübe etti.

Türk kültürünü yakından tanıdılar

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ambreen Sultan, "Bugün İstanbul'da, Türk kültürünü tanımak adına harika bir gün geçirdik, güzel bir deneyim oldu bizler için" dedi.

Uluslararası öğrencileri Türk kültürüne aşina hale getirmeyi amaçlayan ziyarette öğrenciler, baklavanın tarihini öğrenme, baklavanın üretim sürecini görme ve ürettikleri ürünü tatma şansı yakaladılar.

'Bonding Ocassions' farklı kültürleri kaynaştırıyor

İHÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Bonding Ocassions' etkinliğinde farklı deneyimler yaşıyor. Bu kapsamda baklavadan Türk kahvesine, ebru sanatından çömlekçiliğe Türk kültürüyle alakalı unsurlara yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bununla beraber öğrencilerden ve akademisyenlerden gelecek tavsiyeler değerlendirilerek farklı kültürlere yönelik etkinlikler planlanıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:16 Kaynak: İHA

Güllü, Güncel
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