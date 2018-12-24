Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Doğayla Buluştu

Uluslararası Öğrenciler Doğayla Buluştu

21 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen Spor Yap Sağlıklı Yaşa Projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen Spor Yap Sağlıklı Yaşa Projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Spor yapmak ve hareketli yaşam kültürünü tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, Uçmakdere Mahallesi'nde 7 kilometrelik parkurda doğanın eşsiz güzelliğinin tadını çıkarttı.

NKÜ öğretim üyesi Hüseyin Sarı rehberliğinde yapılan yürüyüşün ardından Hoşköy, Mürefte ve Şarköy'ün gezilmesiyle etkinlik sona erdi.

Sarı, gençlerin birbirlerini tanımaları, spor yaparak yaşadıkları bölgeyi öğrendiklerini belirterek, bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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