Son Dakika Haberleri: Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Senegal'e spor övgüsü
Son Dakika Güncel Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Senegal'e spor övgüsü - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Senegal'e spor övgüsü

6 saat önce

Senegal'e gelen Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Başkanı Thomas Bach, ülkede 2022'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin, "Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi." dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Senegal'e spor övgüsü, System.String[]

Senegal'e gelen Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Başkanı Thomas Bach, ülkede 2022'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin, "Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi." dedi.

Bach ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında Senegal'e gelerek, başkent Dakar'da sahil yolu üzerindeki halka açık spor alanlarını gezdi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bach, Senegalli iki önemli ismin IOC kurulunda bulunduğunu anımsatarak, ülkenin spor alanında dünyaya önemli isimler kazandırdığını söyledi.

Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak tek Afrika ülkesi

Senegal'in tarihi bir etkinliğe hazırlandığını belirten Bach, "Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi." diye konuştu.

Bach, IOC'un spor alanındaki deneyimleri sayesinde Senegal'in olimpiyatlara güzel ev sahipliği yapacağından şüphe duymadığını dile getirerek, "Bu gençlik oyunları Senegal'in, olimpiyat tarihine girmesine izin verecek, çünkü Senegal bu etkinliğe ev sahipliği yapacak tek Afrika ülkesi olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanından olimpiyat köyü sözü

Spor Bakanı Makhtar Ba da IOC heyetinin olimpiyat için yapılan hazırlıkları yerinde incelemek için ülkede olduğunu açıkladı.

IOC'un olimpiyat için Senegal'e tahsis edilen bütçede yüzde 50 artışa gittiğini anlatan Ba, "Cumhurbaşkanı, olimpiyatlar için gerekli alt yapıyı zamanında bitireceği, bir olimpiyat köyünün kurulacağı sözü ve teminatını heyete verdi." bilgisini paylaştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Senegal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
12 barodan ortak Metin Feyzioğlu açıklaması: Ya genel kurula git ya da istifa et Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala ABD'den skandal YPG açıklaması: Desteğimiz sürecek Ekrem İmamoğlu: Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır, yutkunamazlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 09:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Senegal'e spor övgüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]