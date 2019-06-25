Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak
54 dakika önce
Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır
'da başlayacak. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na puan da veren turnuvada Türkiye'yi 5 kadın ve 3 erkek sporcu temsil edecek.
28 Haziran'da sona erecek organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Kadınlar
Nergiz Altıntaş
(Klas 3) Hatice Duman
(Klas 3)
Kübra Korkut
(Klas 7)
Merve Cansu Demir (Klas 10) Neslihan Kavas
(Klas 9)
Erkekler Abdullah Öztürk
(Klas 4) Ali Öztürk
(Klas 5)
Nesim Turan (Klas 4)
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