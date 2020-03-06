Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 3-12 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 3-12 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 3-12 Nisan'da yapılacak

6 saat önce

Adana'da "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 3-12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 3-12 Nisan'da yapılacak, System.String[]

Adana'da "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 3-12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin yer alacağı karnavalın resmi açılış ve kortej geçişi 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, karnavalın Adana'ya olduğu kadar Türkiye'nin tanıtımı ve turizmine de olumlu katkılar yaptığını belirtti.

Karnaval dolayısıyla Adana'nın yanı sıra Gaziantep, Hatay, Mersin civarındaki otellerde de doluluğun arttığını ifade eden Bozkurt, uçaklarda, otobüslerde o dönemde yer bulunmadığını dile getirdi.

Karnavalın temasını en başından bu yana "dostluk ve sevgi" üzerine kurguladıklarını aktaran Bozkurt, şunları ifade etti:

"2013 yılından bu yana da bu söylem altında on binlerce konuğumuza ev sahipliği yaptık, misafirlerimize Adana'nın güzelliklerini aktardık. Bu nisan ayında da yine aynı coşkuya tanıklık edecek ve binlerce kişiyi bir kez daha ağırlayacağız. Tur şirketleri, uçak ve otobüs şirketleri rezervasyonları tamamlamaya başladılar. Otellerde de karnaval tarihleri için rezervasyonlar tamamlanmış durumda. Karnavalda yoğun katılımın yaşanacağı günler 3, 4, 5 Nisan tarihleri olacak. Sonrasında da çeşitli aktiviteler ile karnaval 12 Nisan tarihine kadar sürecek."

Bozkurt, karnavalın bölge turizmine büyük katkı sağladığını, bu yıl da Adana halkının katılımıyla kent sokaklarında 1,5 milyon kişinin karnaval coşkusunu yaşayacağını söyledi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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