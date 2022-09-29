Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
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Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek

29.09.2022 12:00
Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.

Göynük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel özellikleriyle turizm açısından çekim merkezi haline gelen Göynük, geleneksel panayıra hazırlanıyor.

Bu yıl 10-14 Ekim'de gerçekleştirilecek Hayvan ve Emtia Panayırı kapsamında belediye meydanına lunapark kurulacak.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
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