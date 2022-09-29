Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek

Göynük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel özellikleriyle turizm açısından çekim merkezi haline gelen Göynük, geleneksel panayıra hazırlanıyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Bolu 'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

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