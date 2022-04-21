Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı - Son Dakika
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı

21.04.2022 23:53
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iftar programı düzenledi.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iftar programı düzenledi.

İftarda IUS çalışanları ve kurumsal partnerler ağırlandı.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, salonda bulunan öğretim üyeleri, diplomatik çevreden misafirler ve medya mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, gelecek sene daha geniş katılımlı bir programa ev sahipliği yapmayı temenni ettiklerini belirtti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı

YORUMLAR
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Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin kişi birlikte iftar yaptı Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin kişi birlikte iftar yaptı Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi

Saraybosna Üniversitesi, Ahmet Yıldırım, Saraybosna, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin geleneksel iftar programı - Son Dakika


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