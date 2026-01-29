Uluslararası Sistemin Kuralları Yeniden Gözden Geçirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası sistemin kuralları gözden geçirilmeli. BMGK iflas etti, çatışmaları çözemiyor" dedi.

10. Genç Diplomat Akademisi 1. TBMM'de düzenlenen bir törenle açıldı. Törene TBMM başkanı Numan kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, uluslararası kurumların işlemediğini belirterek, "Yeni, adil bir sisteme ihtiyaç var. Dünya yeni döneme giriyor, BMGK çatışmaları çözemiyor. Şartları her gün ağırlaşan Gazze'deki mazlum halkın üzerine her gün İsrail'in saldırıları yoğunlaştırılıyor. Buna rağmen maalesef soykırım bir şekilde devam ediyor. Karşımızda hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin değiştirilmesi önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden birisidir. Dünyanın bütün ülkeleri, herhangi bir konuda karar alsa bile, veto hakkına sahip 5 ülkeden biri 'onaylamıyorum' diyorsa kararı uygulayamıyorsunuz. Uluslararası sistemin kuralları gözden geçirilmeli. BMGK iflas etti, çatışmaları çözemiyor. NATO'nun temelleri çatırdıyor Türkiye; dostlarımızın iftihar edeceği, düşmanlarımızın çekineceği ve rakiplerimizin de bizimle mücadele etmeyi bir kere daha düşüneceği yeni bir döneme girdi. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka çaresi yok" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin önemli bir bölgede ve önemli sınamalardan geçtiğini söyleyerek, "Ben de özellikle bir kısım diplomasi akademisi okumuş da sayılırım. Çünkü Türkiye Büyük Meclisi'nde çalışırken NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığını yaptım. Tabii biliyorsunuz NATO dünyada çok önemli bir örgüt. Biz de oranın üyesiyiz ve güçlü bir üyesiyiz. Tabii bölgemizde yaşanan süreçleri baktığımız zaman da Türkiye'nin güçlü bir liderliğe, güçlü bir yapıya ve güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA