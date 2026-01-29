Uluslararası Sistemin Kuralları Yeniden Gözden Geçirilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Uluslararası Sistemin Kuralları Yeniden Gözden Geçirilmeli

29.01.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BMGK'nın işlevsiz olduğunu ve yeni bir küresel sisteme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası sistemin kuralları gözden geçirilmeli. BMGK iflas etti, çatışmaları çözemiyor" dedi.

10. Genç Diplomat Akademisi 1. TBMM'de düzenlenen bir törenle açıldı. Törene TBMM başkanı Numan kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, uluslararası kurumların işlemediğini belirterek, "Yeni, adil bir sisteme ihtiyaç var. Dünya yeni döneme giriyor, BMGK çatışmaları çözemiyor. Şartları her gün ağırlaşan Gazze'deki mazlum halkın üzerine her gün İsrail'in saldırıları yoğunlaştırılıyor. Buna rağmen maalesef soykırım bir şekilde devam ediyor. Karşımızda hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin değiştirilmesi önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden birisidir. Dünyanın bütün ülkeleri, herhangi bir konuda karar alsa bile, veto hakkına sahip 5 ülkeden biri 'onaylamıyorum' diyorsa kararı uygulayamıyorsunuz. Uluslararası sistemin kuralları gözden geçirilmeli. BMGK iflas etti, çatışmaları çözemiyor. NATO'nun temelleri çatırdıyor Türkiye; dostlarımızın iftihar edeceği, düşmanlarımızın çekineceği ve rakiplerimizin de bizimle mücadele etmeyi bir kere daha düşüneceği yeni bir döneme girdi. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka çaresi yok" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin önemli bir bölgede ve önemli sınamalardan geçtiğini söyleyerek, "Ben de özellikle bir kısım diplomasi akademisi okumuş da sayılırım. Çünkü Türkiye Büyük Meclisi'nde çalışırken NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığını yaptım. Tabii biliyorsunuz NATO dünyada çok önemli bir örgüt. Biz de oranın üyesiyiz ve güçlü bir üyesiyiz. Tabii bölgemizde yaşanan süreçleri baktığımız zaman da Türkiye'nin güçlü bir liderliğe, güçlü bir yapıya ve güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Uluslararası Sistemin Kuralları Yeniden Gözden Geçirilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:19:15. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Sistemin Kuralları Yeniden Gözden Geçirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.