Üye Girişi
Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı - Son Dakika

Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı

23.12.2021 13:58
Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı

Türk devletlerindeki yükseköğretim hayatının mevcut durumunun ve geleceğinin ele alındığı Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı.

Türk devletlerindeki yükseköğretim hayatının mevcut durumunun ve geleceğinin ele alındığı Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı.

Genç Akademisyenler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyenin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, açılışta yaptığı konuşmada, Türki Cumhuriyetlerin 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşmasının ardından bu coğrafyadaki insanların refahı, istikrarı ve esenliği için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu bilimsel kapasitenin, Türki Cumhuriyetlere yönlendirilmesi açısından kongrenin önemine dikkati çeken Kıran, şunları kaydetti:

"Bilimsel kalkınma olmadan elbette iktisadi kalkınmanın zayıf kalacağını düşünüyoruz. Siyasi güçlenmenin, zayıf kalacağını düşünüyoruz. O yüzden bize yakışan, bilimin ışığında, Türk Cumhuriyetleri olarak bugün sergilediğimiz bu birlikteliğin gelecek nesillere aynı şekilde, güçlü şekilde aktarılması ve Türk Cumhuriyetleri olarak dünya sahnesindeki yerimizin her geçen gün daha da sağlamlaştırılmasıdır."

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarına tekrar kavuşmasının ardından siyasi, iktisadi ve bölgesel birçok konuda iş birliğinin arttığını dile getirdi.

TİKA'nın, Türki Cumhuriyetlerde ve Orta Asya'da geçmişten beri projeler ürettiğini anımsatan Nurdun, "İnsanı merkeze alarak, projelerimizi hiçbir zaman imtiyaz aracı olarak görmeden, samimi ve eşit ortaklık anlayışıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Nurdun, 30 yıldır Orta Asya ülkelerinde 6 binin üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Yapılan projeler ülkemizin bölgeyle iş birliğine verdiği önemin en somut yansımasıdır. Özellikle 2002 sonrası, hem Türk dünyasının büyümesi, hem de bu tarihten itibaren ülkemizin büyümesi, daha güçlü ve somut adımlar atılmasını mümkün kılmıştır." dedi.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf da Türki Cumhuriyetler arasında öğrenci değişimi konusunda geçmişte büyük sıkıntılar yaşandığını anlatarak, "1992'den bugüne gelindiğinde hakikaten devasa bir değişim oldu. Türk Cumhuriyetleriyle kurduğumuz ilişkiler dün romantikti, bugün artık devletimizin çok üst düzeyinde siyaseti haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Türkiye'nin güçlenmesini hedeflemediklerini dile getiren Yusuf, "Türk dünyasıyla beraber üreteceğiz ve paylaşacağız." sözlerini sarf etti.

Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık ise kongrenin, Türkiye ve Türk dünyasında eğitim faaliyetlerine devam eden üniversiteleri ve genç akademisyenleri ortak bir entelektüel ideal etrafında buluşturarak, etkileşimi ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Kongreye 15 farklı ülkeden, 80 akademisyen katılıyor. Kongre iki gün sürecek.

Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı
Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı
Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı
Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı
Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı

Türk Dünyası, Türkiye, TİKA, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor         
13:54
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi? Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?         
13:43
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:17
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
13:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor
13:53 Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 14:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement