Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı - Son Dakika

Türk devletlerindeki yükseköğretim hayatının mevcut durumunun ve geleceğinin ele alındığı Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi başladı.

Genç Akademisyenler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyenin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, açılışta yaptığı konuşmada, Türki Cumhuriyetlerin 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşmasının ardından bu coğrafyadaki insanların refahı, istikrarı ve esenliği için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu bilimsel kapasitenin, Türki Cumhuriyetlere yönlendirilmesi açısından kongrenin önemine dikkati çeken Kıran, şunları kaydetti:

"Bilimsel kalkınma olmadan elbette iktisadi kalkınmanın zayıf kalacağını düşünüyoruz. Siyasi güçlenmenin, zayıf kalacağını düşünüyoruz. O yüzden bize yakışan, bilimin ışığında, Türk Cumhuriyetleri olarak bugün sergilediğimiz bu birlikteliğin gelecek nesillere aynı şekilde, güçlü şekilde aktarılması ve Türk Cumhuriyetleri olarak dünya sahnesindeki yerimizin her geçen gün daha da sağlamlaştırılmasıdır."

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarına tekrar kavuşmasının ardından siyasi, iktisadi ve bölgesel birçok konuda iş birliğinin arttığını dile getirdi.

TİKA'nın, Türki Cumhuriyetlerde ve Orta Asya'da geçmişten beri projeler ürettiğini anımsatan Nurdun, "İnsanı merkeze alarak, projelerimizi hiçbir zaman imtiyaz aracı olarak görmeden, samimi ve eşit ortaklık anlayışıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Nurdun, 30 yıldır Orta Asya ülkelerinde 6 binin üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Yapılan projeler ülkemizin bölgeyle iş birliğine verdiği önemin en somut yansımasıdır. Özellikle 2002 sonrası, hem Türk dünyasının büyümesi, hem de bu tarihten itibaren ülkemizin büyümesi, daha güçlü ve somut adımlar atılmasını mümkün kılmıştır." dedi.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf da Türki Cumhuriyetler arasında öğrenci değişimi konusunda geçmişte büyük sıkıntılar yaşandığını anlatarak, "1992'den bugüne gelindiğinde hakikaten devasa bir değişim oldu. Türk Cumhuriyetleriyle kurduğumuz ilişkiler dün romantikti, bugün artık devletimizin çok üst düzeyinde siyaseti haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Türkiye'nin güçlenmesini hedeflemediklerini dile getiren Yusuf, "Türk dünyasıyla beraber üreteceğiz ve paylaşacağız." sözlerini sarf etti.

Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık ise kongrenin, Türkiye ve Türk dünyasında eğitim faaliyetlerine devam eden üniversiteleri ve genç akademisyenleri ortak bir entelektüel ideal etrafında buluşturarak, etkileşimi ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Kongreye 15 farklı ülkeden, 80 akademisyen katılıyor. Kongre iki gün sürecek.