Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Azizoğlu: "Küresel güç olan Türkiye'ye coğrafi... - Son Dakika
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Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Azizoğlu: "Küresel güç olan Türkiye'ye coğrafi...

7 saat önce

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Küresel güç olan Türkiye'ye coğrafi paydaşları ihanet etti" dedi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Azizoğlu:

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Küresel güç olan Türkiye'ye coğrafi paydaşları ihanet etti" dedi.


Son günlerde İdlib'de yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Azizoğlu, İslam coğrafyasında tarihsel misyon ve vizyonu olan Türkiye'nin bölgesel olarak barışın ve birlikte yaşama kültürünün teminatı olmaya devam ettiğini belirterek, "Maalesef yiğit evlatlarımızı şehit ve gazi veriyoruz" dedi.


Azizoğlu, Türkiye'nin İdlib'de coğrafyamızın geleceğini tayin edecek olan mücadelesinde kahraman şehitlere rahmet ve yaralılara acil şifalar dilediğini ifade ederek, "Türkiye son yıllarda kaldığı ateş çemberinde ulusal ve bölgesel olağanüstü mücadele etmekte ve maalesef vatan uğruna kahramanlar şehit olmaktadır. Türkiye'nin 70 yıllık NATO müttefiki olan batı toplumları, aynı dini kültürü paylaştığımız Müslüman ülkeler ve coğrafi paydaşımız olan Rusya ile bu coğrafi ve küresel kaos geçiş sürecinde bazen müttefik, bazen karşıt olması çelişki değil tam aksine küresel güç olmanın gereğidir" dedi.


Yaşadığımız coğrafi ve küresel kaosun iç savaşlar ve ülkelerin yeniden yapılandırılması çalışmalarına karşı küresel güç olan Türkiye'nin etken rol almasının geleceğimizin teminatı olduğunu kaydeden Azizoğlu, "Bugün milli mutabakat günüdür. Siyasi kazanım çabası içinde olmadan her kesim siyasi diplomatik, akademik ve ulusal medya tek yürek, tek vücut olarak ülkemiz ve milletimizin geleceğinin teminatı olmalıdır. Küresel güç odaklarınca yaşadığımız coğrafya yeniden yapılandırılacaksa en etken ülke Türkiye olmalıdır şiarının bilincinde olmalıyız. Çünkü bizim de geleceğimiz yapılandırılıyor" dedi. - ANKARA

Hikmet Azizoğlu, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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